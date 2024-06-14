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近沢レーステーブルクロス
商品番号 U30462997015
商品名

近沢レーステーブルクロス
ブランド名 チカザワレース
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タンポポの刺繍が大変綺麗な近沢レースさんのテーブルクロスです。110サイズ正方形丸テーブル等々どのテーブルにも素敵かと思います。出品してますトイレットペーパーホルダーと小物入れセットの場合お安く致しますのでご相談願えると幸いです。
http://narcologia.ru/goods/symmetric459045.html
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