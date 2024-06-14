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- 【SWAROVSKI 置物】スワロフスキー フクロウ（L）置物
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商品詳細
SWAROVSKIのフクロウ（L）の置物です！傷・汚れ等がなく美品です！フクロウの目の色はグリーンです！＊箱・説明書はありません。#スワロフスキー#置物#フクロウ#縁起
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スワロフスキー フクロウ 1003312
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