タヌキ置物　信楽焼　狸庵窯　ガーデニング

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実家断捨離信楽焼 狸庵高さ60幅34奥行き30センチ素人採寸気が付くヒビ、欠け有りませんでした10年ぐらいは経ってると思います雨の当たらない玄関前に置いてありますホコリ、土付いてますこのままの配送になります