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タヌキ置物　信楽焼　狸庵窯　ガーデニング
商品番号 G76865951913
商品名

タヌキ置物　信楽焼　狸庵窯　ガーデニング
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 19,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家断捨離信楽焼　狸庵高さ60幅34奥行き30センチ素人採寸気が付くヒビ、欠け有りませんでした10年ぐらいは経ってると思います雨の当たらない玄関前に置いてありますホコリ、土付いてますこのままの配送になります
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