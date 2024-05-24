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- 【本日限定値下げ】アイドリッシュセブン・TRIGGER ペンライトセット
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商品詳細
9/620:00まで限定値下げ！！※20:00以降は前価格に戻します。アイドリッシュセブンペンライトRTI・REUNIONペンライト3本セットLIVE参戦時に各2回使いました。写真のポーチに入れ暗所保管しておりましたが素人保管です。細かな事が気になる方は購入をお控え下さい。ポーチはオマケでお付けします。ペンライト3本が丁度入る大きさです。(写真2枚目参照)バラ売りは今のところ考えておりません。お値下げ❌即購入⭕️※電池は抜いて発送致します。#アイナナ#アイドリッシュセブン#TRIGGER#ペンライト
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