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アンティーク 風 ロココ クリスタル ビーズ パーテーション ...
商品番号 X11978279279
商品名

アンティーク 風 ロココ クリスタル ビーズ パーテーション ...
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 11,781 円
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商品詳細

アイアン.カラフルビーズパーテーション.3面折りたたみ。★サイズ:1面辺り:約.幅40.5×高さ170×厚み2cm★アイアン＆ビーズ＆彫金　採光によりキラキラと輝きます。裏にキラキラの布が付いています布は外せます、
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