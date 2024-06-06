古伊万里　色絵椀　骨董品　江戸中期

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商品詳細
古伊万里 色絵小椀 骨董品 松竹梅文江戸中期＊口径 約9.3㎝＊高さ 約3.8㎝江戸時代のものですので※新品の食器を求められる方※細かく気になる方はご遠慮下さい。＊見込に 点ありますが江戸時代の制作時のものですので 目立つキズなし表示とさせて頂きます。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＊梅の花 五葉松 竹が色絵 金彩＊見込も金彩で草花が丁寧に描かれた 江戸中期の上手 じょうての小椀です。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＊エアキャップで包み 詰め物をして段ボールにワレモノと記載します。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＊送料 750円 出品者負担＊手数料 460円 出品者負担＊ヤマト宅急便窓口より手続きします。古伊万里小椀色絵向付骨董品江戸染付アンティーク古物食器古伊万里蕎麦猪口6月17日6月27日7月10日7月26日8月17日8月24日9月17日9月23日10月6日1007 170 10049005000→4987→48875000→4600 値下げ済み
http://narcologia.ru/goods/housekeeper336909.html
http://narcologia.ru/goods/protein390834.html
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