ヘレンド　うさぎ　置物

ヘレンドうさぎ置物リボンとウサギピンクがかわいいお気に入りの置物ᙏ̤̫数年前に購入しずっと飾っておりました✨只今断捨離真っ最中で出品させて頂きます✨✨#ヘレンド



干支置物・うさぎ（プラチナ）



干支置物・うさぎ（ゴールド）



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