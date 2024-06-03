レア！レイカーズ マルチニットカバー

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商品詳細
ニューヨークのタイムズスクエアにあるNBAストアにて10年程前に購入したマルチケット大判の146×110センチインパクトのあるニットです(^^)レイカーズカラーの紫×黄に一目惚れして購入しましたが、気に入り過ぎて使いきれずに収納しておりました。収納による毛羽立ちがあるかと思いますが未使用の美品です！購入時には気付きませんでしたが、毛糸に何かからまりがあります。写真4枚目をご確認の上ご購入頂ければ幸いです。エヌビーエーLakersマジックジョンソンジュリーウエストコビーブライアントシャキールオニールカリームアブドゥルジャバーイエローパープルマット絨毯カーペットシーツタペストリーブランケットインテリアロサンゼルスlaロスアンゼルス西海岸
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