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草間彌生　ペーパーウェイト　オブジェ　置物　パンプキン
商品番号 Q16825354897
商品名

草間彌生　ペーパーウェイト　オブジェ　置物　パンプキン
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 6,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数々の出品よりご覧いただきありがとうございます。草間彌生さんのカボチャのペーパーウエイトになります。オブジェとして、書斎に飾って楽しんでおりました。購入時より動かさず置いたままでしたので、傷などはほぼない綺麗な状態です。国立国際美術館（大阪・中之島）のミュージアムショップにて購入致しました。サイズは約幅7㎝約高さ5.5cmです。付属品はございません。商品はプチプチで梱包して、メルカリ便にて発送させていただきます。
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