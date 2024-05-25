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- 専用です。専用② 和風コースター、50枚組。
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商品詳細
Koby様専用です、②50枚、ほんとにか沢山の畳コースターをご購入ありがとうございます。畳部分はポリプロピレン製で水に濡れても大丈夫、すぐに乾きます。変色しにくくカビも生えません。手作り品でヘリ部分は可愛い布生地で仕上げています。「和風畳コースター」として海外の方へのプレゼントとしても最適てす。卓上コースター、又は小物置きの敷物としてご愛用ください。#畳雑貨専用です。専用②和風コースター、海外の方にも人気にコースターを集めましたー。50枚組。
http://narcologia.ru/goods/cotton58961.html
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