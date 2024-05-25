翡翠　ネフライト　熊　くま　置物

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商品詳細
翡翠の熊の置物重さ894gグリーンでとても綺麗です。おそらくカナダのものですが、古いものなのでどこの国なのか分かりません。
http://narcologia.ru/goods/browse687491.html
http://narcologia.ru/goods/troupe305711.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome522043.html
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