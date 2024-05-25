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翡翠　ネフライト　熊　くま　置物
商品番号 W54422633773
商品名

翡翠　ネフライト　熊　くま　置物
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

翡翠の熊の置物重さ894gグリーンでとても綺麗です。おそらくカナダのものですが、古いものなのでどこの国なのか分かりません。
http://narcologia.ru/goods/browse687491.html
http://narcologia.ru/goods/troupe305711.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome522043.html

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