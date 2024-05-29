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インテリア　小物　円柱　陶器　飾り　３個
商品番号 V23236690337
商品名

インテリア　小物　円柱　陶器　飾り　３個
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インテリア小物　円柱陶器飾り　3個メーカー...HALIFAX（イタリア）テイスト...モダン主な素材...陶器置物...飾壺サイズ...直径8ｃｍ高さ8ｃｍ●金額はお気軽にご相談下さい●保管品となりますので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。御購入後の返金や返品、値引きなどは対応致しかねます。素人簡易出品となりますので、表記内容に誤りがある可能性がございます。ご自身で気になる点、画像では確認が難しい点などがあれば、お手数ですがご購入前に、ご質問欄にて必ずご質問いただき、ご納得いただけた方のみご購入をお願いします。ご連絡が途絶える方はご購入をお控えください。
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