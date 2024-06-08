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【パワースポットで浄化】観音　観音像　レジン　ピンクパープル
商品番号 P51448091802
商品名

【パワースポットで浄化】観音　観音像　レジン　ピンクパープル
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,199 円
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商品詳細

北海道の某パワースポットの湧水にて浄化しています。こちらの湧水で天然石等を浄化すると輝きが増しパワーアップを感じられる㊙スポットです。レジンで作成した観音像です。カラー　ピンクパープル赤系の細かいラメ入り高さ　17.4cm横幅　7.3cm厚み　3.8cm#観音#観音像
http://narcologia.ru/goods/ramshackle184766.html
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