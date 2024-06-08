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- 【パワースポットで浄化】観音 観音像 レジン ピンクパープル
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商品詳細
北海道の某パワースポットの湧水にて浄化しています。こちらの湧水で天然石等を浄化すると輝きが増しパワーアップを感じられる㊙スポットです。レジンで作成した観音像です。カラー ピンクパープル赤系の細かいラメ入り高さ 17.4cm横幅 7.3cm厚み 3.8cm#観音#観音像
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