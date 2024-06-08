ノリタケ（ Noritake ） エリントン　ELLINGTON 　ポット

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ご覧頂きありがとうございます下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ノリタケ（Noritake）エリントン（ELLINGTON）ポット直径約 23cm(つぎ口から取手)高さ：約18.0cm(蓋を入れて)※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。写真をご確認の上ご購入をよろしくお願い致します。神経質な方、完璧を求められる方はご購入をご遠慮くださいませ。◆素人の検品ですので見落としがあるかもしれません。◆お使いの機種によっては光りの色味が違う場合がありますのでご理解下さいませm(__)m自宅保管品の為神経質な方、完璧を求める方はご遠慮くださいませ。即購入OK▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△他にも多数衣料を扱っていますのでよろしければ是非こちらもご覧下さいませ。#ネコミミ雑貨#秋物#ネコミミ春夏物#冬物#ティーカップ#ティーポット#雑貨#ネコミミ雑貨60~8