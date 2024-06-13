●希少 ◆ 大倉陶園 ジャネットライン 金彩薔薇 廃盤 スクエアプレート 2枚

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ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆大倉陶園 OKURA金マロン印 OAC 皇室御用達ジャネットライン 金彩薔薇スクエアプレート 和皿ペア 2枚 訳あり廃盤 希少 レア◆サイズ(おおよそ)◆直径18cm高さ2cm◆お品の状態◆大変美しいデザインです。それぞれに小さなチップがございます。お写真載せましたので、ご確認くださいませ。廃盤になった希少なシリーズです。さらに、スクエア型は珍しいかと思いますので、ぜひご検討ください。他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniの大倉陶園からぜひご覧ください！No.2862-0719-107