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●希少 ◆ 大倉陶園 ジャネットライン 金彩薔薇 廃盤 スクエアプレート 2枚
商品番号 L57992419218
商品名

●希少 ◆ 大倉陶園 ジャネットライン 金彩薔薇 廃盤 スクエアプレート 2枚
ブランド名 大倉陶園
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆大倉陶園　OKURA金マロン印　OAC　皇室御用達ジャネットライン　金彩薔薇スクエアプレート　和皿ペア　2枚　訳あり廃盤　希少　レア◆サイズ(おおよそ)◆直径18cm高さ2cm◆お品の状態◆大変美しいデザインです。それぞれに小さなチップがございます。お写真載せましたので、ご確認くださいませ。廃盤になった希少なシリーズです。さらに、スクエア型は珍しいかと思いますので、ぜひご検討ください。他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniの大倉陶園からぜひご覧ください！No.2862-0719-107
http://narcologia.ru/goods/passionate428713.html
http://narcologia.ru/goods/revamp656622.html
http://narcologia.ru/goods/recycling367714.html
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