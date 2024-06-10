【値下げ】アラビア　ヘルヤ　陶板

こちらの陶板による飾りはフィンランドのArabia社製で、HeljäLiukkoSundströmのデザインです。スウェーデンのビンテージショップのものです。女性の顔をモチーフにした可愛らしいデザイン。全体に釉薬がかかっていますが、肖像画の周りには釉薬がかかっていない部分があります。大きな傷や割れ・カケなどはありませんが多少のスクラッチはございます。その点ご了承頂ける方ぬお譲りします。フロントボトムにサインが入っています。サイズ:11,7cm四方アラビア社ヘルヤ・リウッコ・スンドストロウム高さ···～19.9cm素材···陶器・磁器テイスト···北欧種類···その他カラー···グレー#ARABIA#アラビア#iittala#イッタラ#Heljä#ヘルヤ#Vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#Antique#アンティーク#北欧



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