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バレンシアガ　ベルト　バックル　BBロゴ
商品番号 E83852565747
商品名

バレンシアガ　ベルト　バックル　BBロゴ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧いただきありがとうございます！カラー···ブラック素材···本革サイズ(CM)の寸法：95最長時の長さ105cm最短の長さ90cm幅3cm付属品箱、保存袋数回着用しましたが、まだ新しいためかなりの美品です。即購入OKです。よろしくお願いします！
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