バレンシアガ　ベルト　バックル　BBロゴ

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます！カラー···ブラック素材···本革サイズ(CM)の寸法：95最長時の長さ105cm最短の長さ90cm幅3cm付属品箱、保存袋数回着用しましたが、まだ新しいためかなりの美品です。即購入OKです。よろしくお願いします！
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