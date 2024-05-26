バレンシアガ　ベルト　バックル　BBロゴ

ご閲覧いただきありがとうございます！カラー···ブラック素材···本革サイズ(CM)の寸法：95最長時の長さ105cm最短の長さ90cm幅3cm付属品箱、保存袋数回着用しましたが、まだ新しいためかなりの美品です。即購入OKです。よろしくお願いします！



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