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【未使用】バーニーズニューヨークネクタイ新品
商品番号 D20580769034
商品名

【未使用】バーニーズニューヨークネクタイ新品
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 1,880 円
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商品詳細

カラー···パープルタグ付きバーニーズニューヨークネクタイデッドストックです。完全未使用です。畳んで収納した際の折り皺がありますが、着用の際は問題ありません。ペットなし、喫煙者なし、防虫剤なし、芳香剤なし、カビ取り剤なしです。#￼バーニーズニューヨーク#BARNEYSNEWYORK#ネクタイ
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