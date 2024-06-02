【未使用】バーニーズニューヨークネクタイ新品

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商品詳細
カラー···パープルタグ付きバーニーズニューヨークネクタイデッドストックです。完全未使用です。畳んで収納した際の折り皺がありますが、着用の際は問題ありません。ペットなし、喫煙者なし、防虫剤なし、芳香剤なし、カビ取り剤なしです。#￼バーニーズニューヨーク#BARNEYSNEWYORK#ネクタイ
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