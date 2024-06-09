新品 FR2 TPC KAMIKAZE RACING Tシャツ XLサイズ 白

TPC×KAMIKAZERACING×#FR2PhotoT-shirt、XLサイズ、新品です。東京ならではのカルチャーやムード、シーンをTPC(TOKYOPAFORMANCECLUB)の視点で映像、写真、服など様々な方法でカタチにするプロジェクトでありその時々のテーマに合ったクリエイター、チームと組んで、そのカタチを表現しているブランド、”TPC”とホーク系のカスタムパーツを中心に開発販売。『下町スタイル』と称しホーク系をストリートカスタムした下町発祥のスタイルの”KAMIKAZERACING”と#FR2のトリプルコラボレーション。今回の為に制作されたバイクの撮りおろし写真をフロントに落とし込んだTシャツ。そこにコラボレーションならではの「頭狂MotorcycleGangs」の文字をオン。バックにもそれぞれのロゴを並べ、一枚で着た際にも主役として目を惹く仕上がりです。TPC神風RACING東京卍リベンジャーズマイキーFR2FR2撫子FR2梅FR2柳FR2月桃FR2dokoFR2大阪FR2沖縄



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