【激レア】NEW ERA ロサンゼルス ドジャース ツートン クリーム × 緑

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYLOSANGELESDODGERSWORLDSERIES1981STONEGREENTWOTONEEDITION◯カラークリーム×グリーン◯サイズ71/2(59.6cm)他のサイズご希望の方はコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#LOSANGELES#DODGERS#ドジャース#LA#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#amotyshop
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