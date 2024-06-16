VERSACE ヴェルサーチ ネクタイ

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●ジャンニヴェルサーチGianniVersaceメデューサネクタイメンズブランドファッション小物◆特に目立ったダメージもなく綺麗な品物です。まだまだお使い頂けますので是非ご検討下さいませ。【サイズ剣先約】9㎝【付属品】無し【素材】シルク100%【カラー】ブルー系【コンディション】[SA]『コンディションの目安』[NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。[S]…美品(使用はしているが数回程度で使用感が少ないもの。)[A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。[B]…小・中の傷や汚れなどが見受けられる使用感のある品。[C]…使用感や傷・劣化などが目立つ品。※なお、【SA】・【AB】等のランク表記は、上記に記載しています各ランクの中間程度のコンディションと御理解下さい。取り扱い商品はお客様からお譲り頂いたUSED商品が主になりますので、微細な状態にこだわるお客様はご注文をお控え下さいますようお願い致します。#ビジネス#入学式#卒業式#パーティ#結婚式#成人式#冠婚葬祭#イベント#ブランドネクタイ#ネクタイコーデ#GianniVersace市場購入鑑定済み正規品になります。