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バーバリーメンズ束入れ長財布
商品番号 R36611968653
商品名

バーバリーメンズ束入れ長財布
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革箱あり購入時期不明写真2ロゴ部分は保護シールです購入後剥がして下さい。新品未使用ですが自宅保管の為ご理解頂ける方にお譲りさせて頂きます。
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