【10周年記念】ニューエラ KITH 59FIFTY キャップ

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商品詳細
KITH別注の59FIFTYです。現地アメリカでは発売日に行列ができるほど、ニューエラキャップ人気が再熱中です。もちろんこちらの商品も発売日に即完売しております。■サイズ73/8#hatclub#ニューエラ#キャップ#59FIFTY#KITH#kith
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