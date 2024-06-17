グッチ　二つ折り財布　折り財布　シマ　ドリアン　レザー　インターロッキング　紺

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商品詳細
■フォロワー様割引■⚫︎3,000円以下→100円OFF⚫︎3,000円以上→200円OFF⚫︎10,000円以上→500円OFFコメントにてお伝えください！※購入後のお値引きはできません。⭐️アイテム財布 サイフ GG柄 ネイビー 紺 青 ブルー コンパクト ウォレット ⭐️ブランド グッチ GUCCI ⭐️品名 二つ折り財布 折り財布 コンパクトウォレット⭐️採寸cm タテ8cmヨコ10.5cmマチ2cm⭐️状態レザー部分の使用感、若干の傷、金具の傷ありますが、問題なくご使用いただけます！ ⭐️その他グッチの折り財布になります！コンパクトで人気のサイズ感です！収納しやすい大きさです！付属品なし○購入元大手ブランド買取店大手フリマサイト国内最大級オークション
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