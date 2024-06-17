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AD1993 COMME des Garcons Homme Plus マフラー
商品番号 L80367099725
商品名

AD1993 COMME des Garcons Homme Plus マフラー
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 2,362 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。#他よりも少し安いこちらより他の出品をご覧頂けます。ブランドCOMMEdesGarconsHommePlusshortmufflerコムデギャルソンオムプリュスショートマフラーサイズ幅30長さ123カラーBLACKGreenブラック　グリーン状態　年代物のため経年変化はありますが匂いや虫食いはありません、出品後は透明なパックに入れて二重梱包にて発送しています。衝動買いしたままクローゼットにしまったままのアイテムを整理できればと思いメルカリを利用させて頂きました。思いがけない掘り出しモノがあるかもしれません。宜しければフォロー頂けますとお見逃しがなくなるかと思います。不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。可能な限り当日中に発送を心がけております。
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