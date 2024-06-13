正規 ドルチェ\u0026ガッバーナ D\u0026G ロゴリングバックル パイソンレザー ベルト茶

数年前直営店にて購入しましたDOLCE\u0026GABBANAドルガバD\u0026G『DGロゴバックルパイソンレザーベルト』☆ラージLリングバックルエンブレムロゴメンズ\u0026レディース一目で目を惹く上品で立体的な大きめなバックル♪ブランドのメインアイコンデザインはコーディネート全体をワンランク以上格上げ！シンプルならではの上品な高級感は男女共に好印象間違えなし☆さりげない小物だからこそ差が出るセンスと上品さは格別！男女兼用でご愛用頂けます☆「早期終了もありえますのでお早めに」《カラーバックルゴールド×シルバーベルトブラウン系パイソンレザー》＜サイズ表記9036inch全長約102cm幅約2.8cmホール約80～95cm（7穴）『バックル9×5.7ｃｍ』＞状態良品ヴィンテージ加工有業者にて2穴追加ホールしております。素材上ウロコの立ち上がりや使用感、金具小傷や、着用面（内側）に経年薄汚れはありますが、着用時隠れるので第三者からは見えません（第三者見解）画像の通りパっと見目立つ程大きなダメージはなく、ホールダメージも軽度です〇難なくご愛用いただけますコンディションです【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ他にもブルガリ、カルティエ、ディオール等のブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います



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