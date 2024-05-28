ラルフローレン　マフラー

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商品詳細
アメリカにて購入し、数回着用したあと自宅保管してありました。ネイティブ模様でラルフローレンらしい柄です。横約30センチ縦約146センチラルフローレンインディアンネイティブペンデルトンRalph
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