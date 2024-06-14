フェリージ　　新品未使用 Felisi 二つ折り財布

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商品詳細
新品未使用、状態良好です。表皮にスレ箇所ありますので写真ご確認を下さいカードケースは着脱可能です。Felisiフェリージ二つ折り財カラー···ブラウン素材···本革定価 48400円（税込）
http://narcologia.ru/goods/rouge269410.html
http://narcologia.ru/goods/capitation317908.html
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