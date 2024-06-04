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✭﻿ COACH×PEANUTS ✭﻿ コラボ二つ折り財布✨新品/未使用♡
商品番号 J73177123757
商品名

✭﻿ COACH×PEANUTS ✭﻿ コラボ二つ折り財布✨新品/未使用♡
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️新品、未使用品✨⭐️BOXSETなのでプレゼントに最適❤️⭐️キュートなデザインで大人気！⭐️匿名配送なので安心⭐️即購入OK⭐️フォロー頂いた方は更に100円引き⭐ケアカード付きで日本全国のCOACH　直営店でアフターケアーを受ける　ことができます！︎︎#mari'sroomブランド　セール商品はこちら‪·͜·︎︎◾︎商品の説明・COACHXPEANUTSコラボ限定コレクション！レザーミディアム二つ折り財布✨・コーチとスヌーピーの希少なコラボ商品の中でも入手が難しい本革二つ折り財布です！・フロントのブランド馬車ロゴがアクセントになり高級感溢れる上品なお財布に仕上がっております！・コンパクトなサイズながら内側は収納スペースも多く機能性も充実しており使い勝手も抜群◎・ピーナッツが大好きな方へのプレゼントにもオススメです♥️※こちらの商品はピーナッツの商品ではなくCOACHの商品です。■ブランド　COACH　コーチ✾カラー　CHALKMULTIチョークマルチIMCAH✾サイズ　約)縦9cmx横13cmxマチ2.5cm✾素材　リファインドペブルレザー✾仕様　型番：4899　開閉：スナップボタン式開閉　内部：お札入れ×1カードポケット×7クリアポケット×1オープンポケット×2　外側：ファスナー式小銭入れ×1　付属品：ケアカードCOACHBOXSET#COACH#財布#プレゼント⚠️ご注意ください.ᐟ‪.ᐟ　※並行輸入品になります。色のムラ、　使用に差し支えない程度の汚れやキズ、　デザインのプリント位置の違いがある　場合があります。　また急な仕様変更も希にございます　のでご了承下さいませ。　※出品にあたりブランド買取ショップにて　鑑定後していますので確実本物です✨　　　※神経質な方や完璧を求める方はご遠慮　くださいませᐡ̳ᴗ̫ᴗ̳ᐡ　※写真7枚目にあるCOACHBOXセットになり　　ます。ショップの紙袋はついておりませんので　　ご了承くださいませ(՞ᴗ̫ᴗ՞)”
http://narcologia.ru/goods/cryptographic281937.html
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