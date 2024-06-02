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クロムハーツ❤︎ REC F ZIP キルテッド 長財布
商品番号 K92373400009
商品名

クロムハーツ❤︎ REC F ZIP キルテッド 長財布
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 33,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTS/クロムハーツRECFZIPQUILTEDキルテッドラウンドジップ長財布クロスパッチ青山のクロムハーツ本店にて購入した長財布です。かっこよくて気に入ってたのですが系統が変わった為出品いたします。使えば使うほど味が出るのが本革ならではの醍醐味だと思うので長く愛用していただける方、クロム好きな方に是非！中古品のためスレ等ございますが、シボ感もありとても素敵なお財布になります。パッと見目立つ様なダメージは特になく、これからも気持ち良くお使いいただけます。状態はお写真でご確認をお願いいたします。素材：レザー、シルバー925カラー：ブラックサイズ：約20×10.5×2cm付属品：なし完璧を求める方はご購入をお控えください。ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします⭐︎基本的に即日〜2日以内で発送いたします！※すり替え防止の為如何なる場合も返品、交換は承れませんのでご了承の上購入をお願い致します。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。気になる点はご質問をお待ちしております。#クロムハーツ#クロム#ロドキン#ローリーロドキン#ロック#レザー#本革#Chromhearts
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