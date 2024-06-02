【ほぼ未使用】Paul Smith COLLECTION ネクタイ　ドット柄

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☆ご覧いただきありがとうございます(^^)✴︎✴︎✴︎返品保証あり✴︎✴︎✴︎気に入っていただけなかった場合、返品可能◎となっておりますので安心してご購入下さい！！※お値下げを希望され購入された際には対応しかねますのでご了承ください。♢ハイブランド及びデザインの良いネクタイのみ取り扱っております→#Techネクタイ●ブランドPaulSmithCOLLECTIONポールスミスコレクション●素材シルク 100%●サイズ大剣先:9.0cm＊平置実寸、自身で採寸している為、多少の誤差はご了承ください●状態着用回数が少なくほぼ未使用！！傷や汚れもなくとても綺麗です。※中古品に抵抗のある方や、神経質な方はご入札をお控えください※商品の状態は、必ず写真を見てご判断いただきますようよろしくお願いします。♢ハイブランド及びデザインの良いネクタイのみ取り扱っております→#Techネクタイ●まとめ買い割引・2本→400円引き・3本→600円引き・4本→1000円引きまとめ買いされる場合は、ご購入前にコメントにてお伝えください(^^)★取り扱いブランドポールスミス(PaulSmith)バーバリー(BURBERRY)ディオール(Dior)グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)セリーヌ(CELINE)サルヴァトーレ・フェラガモ(SalvatoreFerragamo)イヴ・サンローラン(YSL)ダンヒル(dunhill)ブルックスブラザーズ(BrooksBrothers)ヴィヴィアンウェストウッド(VivienWestwood)ジバンシィ(Givenchy)シャネル(CHANEL)ルイ・ヴィトン(LouisVuitton)エルメス(HERMES)