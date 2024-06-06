Llife LEATHER CHAIN BELT

新品・未使用になります。よろしくお願いします。サイズ:F全長148cm幅2cmカラー:SIENNA商品説明“LlifeLEATHERCHAINBELT”ヨーロッパの遊牧民がルーツと言われているチェーンベルト。オリジナルで金型から製作したバックルには、某メゾンのアンティークベルトからインスピレーションを得た、細かい線をモチーフにしたデザインを施しました。素材COWLEATHERベジタブルタンニン鞣しの中でも、革に負担が掛かりにくい”ピット槽なめし”の革を採用。染色はアニリン染めにより革本来の風合いを残すよう仕上げています。#LIDNMリドム#WYMLIDNMウィムリドム#G.O.Cジーオーシー#Perushuペルーシュ#Confirmコンファーム#LILLリル#CasperJohnキャスパージョン#act'mアクトム#ADRERアドラー#INTERFACTORYインターファクトリー#DOOPZドープス#KUUUPYクーピー#FREAK’SSTOREフリークスストア#HAREハレ#RockyMonroeロッキーモンロー#neosネオス#EMMACLOTHESエマクローズ#remerリメール#ASTRONOMYアストロノミー#shikitokyoシキトウキョウ#STUDIOUSステュディオス#UNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウ#epnokエプノック#Adoonplainアドーンプレーン#kutirクティール#UNIQLOユニクロ



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