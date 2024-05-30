tenderloin✖️HTC✖️PORTER

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※購入前にプロフィール確認お願い致します。閲覧頂きありがとうございます。tenderloin✖️HTC✖️PORTERのトリプルコラボです。SIZEＬカラーレッド全長121.5㌢最短穴まで84.5㌢最長穴まで89.5㌢最長穴から先端まで31.5㌢（素人測定のため多少の誤差はご了承下さい。）長い期間使用しておりキズ、擦れ、ロゴのＥ部分欠損しております。使用する機会が無い為、お使い頂ける方にお譲り致します。ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。※購入後の質問、クレーム、返品は受け付けておりませんのでご理解の程宜しくお願い致します。