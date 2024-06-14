47 NEAT HOUSE ホワイト　キャップ　帽子

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刺繍柄:NEATHOUSEサイズ:Free(55cm-61cm後ろのアジャスターで調節可能)カラー:ホワイト素材:綿100%コンディション:未使用(試着もしておりません)購入後、使う機会が無くなった為暗所で保管しておりました。傷や汚れ日焼け等特に見当たりません。予めウォッシュド加工が施されています。厚さ3cm以内に抑える為、後ろを折り畳んで発送します。よろしくお願いします。