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NEWERA x MLB STONE ISLAND MARINERS
商品番号 C75304609760
商品名

NEWERA x MLB STONE ISLAND MARINERS
ブランド名 ニューエライーケーコレクション
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：59FIFTYBASEBALLCAP\"SEATTLEMARINERS\"サイズ：71/4（57.7cm）カラー：ブラック/つば裏グリーン　生産国：中国素材：ポリエステル100%※撮影環境により色味が実物と異なる場合がございます。正規取扱店で購入しました。数回着用しましたが状態は綺麗です。※タバコ非喫煙、ペット飼育なし#NEWERA#STONEISLAND#SEATTLEMARINERS#MARINERS#ストーンアイランド#シアトルマリナーズ#マリナーズ#ベースボールキャップ#ニューエラ#59FIFTY#ストリートブランド#ヒップホップファッション
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