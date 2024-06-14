NEWERA x MLB STONE ISLAND MARINERS

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商品詳細
商品名：59FIFTYBASEBALLCAP\"SEATTLEMARINERS\"サイズ：71/4（57.7cm）カラー：ブラック/つば裏グリーン 生産国：中国素材：ポリエステル100%※撮影環境により色味が実物と異なる場合がございます。正規取扱店で購入しました。数回着用しましたが状態は綺麗です。※タバコ非喫煙、ペット飼育なし#NEWERA#STONEISLAND#SEATTLEMARINERS#MARINERS#ストーンアイランド#シアトルマリナーズ#マリナーズ#ベースボールキャップ#ニューエラ#59FIFTY#ストリートブランド#ヒップホップファッション
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