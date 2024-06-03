NEW ERA カスタムキャップ ニューヨークヤンキース 7 5/8 海色 ...

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【チーム】NewYorkYankeesニューヨーク・ヤンキース【サイドパッチ】ワールドシリーズ1999【サイズ】75/8（60.6cm）【カラー】クラウン：ブルー（海色）バイザー：キャメルアンダーバイザー：グレー【説明】手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムニューヨーク・ヤンキース#ジャングルジム出品一覧チーム別_ヤンキース#ジャングルジム出品一覧サイズ別_758