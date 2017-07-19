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【美品】HERMES エルメス ダブルリングベルト ナイロンキャンバス　シルバー
商品番号 E49090400798
商品名

【美品】HERMES エルメス ダブルリングベルト ナイロンキャンバス　シルバー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,391 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感のない美品となっております。ベルト直径：約105cm（リング部分除く）ベルト幅：約4cm
http://narcologia.ru/goods/Sydney590049.html
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