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商品詳細
使用感のない美品となっております。ベルト直径：約105cm（リング部分除く）ベルト幅：約4cm
http://narcologia.ru/goods/Sydney590049.html
http://narcologia.ru/goods/revamp481822.html
http://narcologia.ru/goods/stair630600.html
【美品】HERMES エルメス ダブルリングベルト ナイロンキャンバス シルバー
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