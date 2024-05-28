弾丸ベルト　バレットベルト　PUNK CRUST HEAVYMETAL

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商品詳細
カラー···シルバー 金属製65発 先端有りタイプ約110センチ弾を外せばサイズ調整出来ます約20年程前に購入した物になります古い物なのでくすみや汚れが多少有りますPUNKCRUSTNOISEHARDCOREHEAVYMETAL
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