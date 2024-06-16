【新品未使用】VANS VAULT STYLE45 USA 28.5cm

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VANSVAULTのSTYLE45です。定価19980円(税込)貴重な新品未使用、箱付きです！ヴィンテージのVANSの仕様を復刻した特別な1足です！日本での流通量は少なく人と被ることもないかと思います。コレクションにもお勧めの一足です。当方フリマサイトでのスニーカー販売歴で圧倒的な取引件数があります^^安心してご購入ください^^格安のワンプライスの為、お値下げ不可です。気持ちの良い取引、宜しくお願い致します^^まとめ買いのみ割引しますので以下から他のスニーカーもご検討ください^^#世界のスニーカー一覧はココから★商品名VANSBOLDOGSTYLE45LX型番VN0A4UVGAR7ブランド・メーカー：VANSサイズ：28.5cmカラー：BLK/GOJIBERRYVANSERAauthenticスリッポン エラアナハイム ヴィンテージ USAアメリカ