【人気！！】サンローランパリ　イーストウエスト　2つ折り財布　キャビアスキン

ご覧頂きありがとうございます。ブランドオークションサイトにて購入した正規品鑑定済みのお品です。【サイズ】縦…9cm横…11.5cm厚み…1.5cm【素材】レザーキャビアスキン【仕様】サンローランパリイーストウエスト2つ折り財布ロゴメンズ【カラー】ブラック【付属品】保存袋【備考】ロゴにスレがございますがその他の状態は良好で末長く綺麗にお使いいただけます。ペット飼育ナシ喫煙者ナシ中古品にご理解のある方にご購入いただけると幸いです。他サイトでも同時出品しています。その為、ご購入後キャンセルになる可能性がございます。



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