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メッシュベルト　95cm イングランド製　イギリス　茶　赤　赤茶　Loftman
商品番号 U78070792145
商品名

メッシュベルト　95cm イングランド製　イギリス　茶　赤　赤茶　Loftman
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ガンバのファッション一覧Loftmanで購入したイングランド製のベルトです。定価は2万円弱だったと思います。スエード調の赤茶っぽい珍しい色のベルトです。数回しか着用していませんので、綺麗な状態だと思います。ブランド名は時に記載されておらず、不明です。素材···本革素材···スエードカラー···ブラウンカラー···レッド
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