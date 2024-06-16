メッシュベルト 95cm イングランド製 イギリス 茶 赤 赤茶 Loftman ...

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商品詳細
#ガンバのファッション一覧Loftmanで購入したイングランド製のベルトです。定価は2万円弱だったと思います。スエード調の赤茶っぽい珍しい色のベルトです。数回しか着用していませんので、綺麗な状態だと思います。ブランド名は時に記載されておらず、不明です。素材···本革素材···スエードカラー···ブラウンカラー···レッド
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