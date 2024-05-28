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羽生結弦 ファイテン
商品番号 X93966152628
商品名

羽生結弦 ファイテン
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。羽生結弦選手のモデルになります！1年間で数回使用しています。写真を追加しております。自宅保管です。ご了承ください。よろしくお願いいたします。これ以上の値下げは考えておりません。申し訳ございません。
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