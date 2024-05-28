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モンゴル民族楽器 馬頭琴
商品番号 Y48066163027
商品名

モンゴル民族楽器 馬頭琴
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 16,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンゴルの民族楽器、馬頭琴です。興味があり新品(上級)を購入しましたが、私には難しく、練習する余裕もないので出品します。殆ど使用感のない美品です。1度練習したので、松脂には使用感はあります。縁起の良い楽器で置いておくだけでも良い、との情報もあり出品を迷っていましたが、弾いてもらえるほうが楽器にも良いだろうと決断しました。付属品は写真の松脂・ソフトケースです。値下げしました
http://narcologia.ru/goods/conception707957.html
http://narcologia.ru/goods/cotton507961.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle508125.html
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