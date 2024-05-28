

馬頭琴(ばとうきん)とは？ 意味や使い方 - コトバンク



01.モンゴル民族音楽 馬頭琴（モリンホール）＆モンゴル琴（ヤタガ ...



馬頭琴 または モリン・フール｜コレクション｜民音音楽博物館



馬頭琴 | 武蔵野音楽大学



馬頭琴 史文国製作 - ::民族楽器コイズミ::



馬頭琴の販売 | モンゴル、中国の民族楽器専門店「ヤマサワ民族楽器」



馬頭琴 モンゴル楽器 民族楽器 | labiela.com



モリンホール - Wikipedia



モンゴルの伝統的な楽器“馬頭琴” - BRAIST INC.



モンゴル民族楽器 馬頭琴-



モンゴルの楽器／馬頭琴／トブシュール ／馬頭板／火不思



馬頭琴 モリンホール モンゴル民族楽器 - 弦楽器



馬頭琴(ばとうきん)とは？ 意味や使い方 - コトバンク



モンゴルの楽器／馬頭琴／トブシュール ／馬頭板／火不思



基礎知識

モンゴルの民族楽器、馬頭琴です。興味があり新品(上級)を購入しましたが、私には難しく、練習する余裕もないので出品します。殆ど使用感のない美品です。1度練習したので、松脂には使用感はあります。縁起の良い楽器で置いておくだけでも良い、との情報もあり出品を迷っていましたが、弾いてもらえるほうが楽器にも良いだろうと決断しました。付属品は写真の松脂・ソフトケースです。値下げしました