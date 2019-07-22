サルヴァトーレ フェラガモ ネクタイ シルク100% ネイビー サーカス 像

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E-502＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#るん店 ←他にもネクタイございます＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊◆お得情報♡購入前にアカウントフォローして頂けた方5000円以上→200円引き2000円以上→150円引き♡複数点購入して頂ける方複数点合計 1万円以上→200円引き＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊●ブランドサルヴァトーレフェラガモ ferragamoイタリア製●サイズ(cm)全長150.3大剣幅9.2小剣幅4.2●素材シルク100%●カラーネイビー 紺色●付属品なし●状態大剣先端から54センチ位上にほんのり色あせあります。他目立った汚れ等なし。【発送について】・梱包は丁寧に防水予防や割れ予防をして発送させて頂きますが、発送中の破損等には対応できかねますので、ご理解の上よろしくお願いいたします(*^-^*)詳しくはプロフィールにも記載させて頂いておりますので気になる方はご覧ください♪NO，E-5021316.606.8.8匿名ポストミニ発送【真贋】についても「日本流通自主管理協会(AACD)」加盟店、正規店もしくは古物商経由で購入し、真贋鑑定済みの正規品のみ出品しています。「日本流通自主管理協会(AACD)とは不正品を排除し、適正な商品の流通を目的とする団体」に加盟しているお店屋さんから購入した商品です。パーティー忘年会新年会同窓会結婚式二次会卒園式入園式卒業式入学式バレンタインホワイトデー誕生日プレゼントギフトクリスマス記念日お祝いネクタイネクタイピンタイピンスーツフォーマル冠婚葬祭