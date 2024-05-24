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ロエベ　ミリタリーグリーンキャップ
商品番号 V65236970484
商品名

ロエベ　ミリタリーグリーンキャップ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーンバイマで購入5回ほど着用しましたがほぼ短時間です♪ツバの擦れ、穴あき、破れ、匂いなどほぼありません。ロエベ特有の色のカスレがミリタリーグリーンにマッチしてかっこいいです。付属品は保存袋のみusedにはなりますがご理解の程よろしくお願いします。
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