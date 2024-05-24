ロエベ　ミリタリーグリーンキャップ

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商品詳細
カラー···グリーンバイマで購入5回ほど着用しましたがほぼ短時間です♪ツバの擦れ、穴あき、破れ、匂いなどほぼありません。ロエベ特有の色のカスレがミリタリーグリーンにマッチしてかっこいいです。付属品は保存袋のみusedにはなりますがご理解の程よろしくお願いします。
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