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レア 新品 ラルフローレン キャップ USA big ポニー 白
商品番号 W82649305810
商品名

レア 新品 ラルフローレン キャップ USA big ポニー 白
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※スムーズなお取引の為にプロフィールお読みください#☆レアUSAキャップレア【新品】POLORALPHLAURENポロラルフローレンUSAラルフローレンキャップbigロゴ白ホワイト米国購入フリーサイズ男女兼用頭周り約56cm〜58cmツバ部分約7cm縦約13cm後ろサイズ調整58%コットン42%ポリエステル♦️宅急便コンパクト箱発送厚さ5cmの為少し潰す形になりますご了承ください※宅急便60サイズORゆうパック➕¥300価格変更いたしますのでコメントくださいお値下げ交渉不可即購入OK⭐️他サイトでも出品している為soldoutの際はご容赦いただけますと幸いです♦️個人出品でお店ではございません完璧を求められる方・匂いが評価対象の方とのお取引はご遠慮させていただいております非喫煙者ペット無し■他ブランドキャップ多数出品中ナイキアディダスカルバンクライントミーヒルフィガー
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