美品！銀座田屋 シルク 高級ネクタイ　オーバーテン 和柄 四季折々 ネイビー

▪商品名:高級感あふれるシルク100%の銀座田屋製ネクタイGINZATAYA【品名】オーバー10ネクタイ▪締めやすく型崩れしにくいノットに定評のある銀座田屋、オーバーテンのネクタイです。※オーバーテンとは、10種類以上の絹糸が緻密に織り込まれ、多色識ネクタイの最高峰ともいえる銀座田屋ならではの逸品です。➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻【色】光沢ネイビー和柄四季折々(写真は黒に見えますがネイビーです)【サイズ】剣先約9cm【素材】シルク100%【使用感】使用感ほとんどない美品！汚れや破れはありません。しっかりしたネクタイです。【注意】あくまでも中古品ですのでスレや細かい汚れ等があるかもしれません。used品をご理解の上ご購入下さい。※折り畳んでの配送となります。配送時の折りジワはご了承下さい。この他にもブランドネクタイを出品しております。↓こちらからご覧いただけます♪#おみこ★ブランドネクタイ品各種✨#田屋#銀座#オーバーテン#ネイビー#紺#和柄#四季折々柄・デザイン···その他カラー···ネイビー和柄



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