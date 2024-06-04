新品 ポロ ラルフローレン メンズ レザーベルト 茶 36

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新品タグ付、ポロラルフローレンレザーベルト茶色です。アメリカのデパートで購入いたしました。サイズ36幅3㎝、約88-97㎝で調節可能です。（素人採寸、ご了承ください。寸法は目安で参考とお考えいただき余裕をもってご検討ください。)バックルはシルバー色でレザー部分にあるシルバープレートにPOLOがエンボスされています。未使用ではございますが、自宅保管品につき細かいスレキズ等ある場合がございます。ご了承ください。