COMFORTABLE REASON FISHING CAP

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comfortablereasonfishingcap●カラー ブラウンサイズ ONESIZEFITSALL優れた撥水性のある高密度のリップストップを使用したフィッシングキャップです。サイドと裏地には吸水速乾性のあるメッシュを使用。汗止めには、吸水速乾性はもちろんのこと、接触冷感とUVカット、抗菌消臭機能のあるリバーシブルメッシュ素材を使用。アウトドアにも最適な、リフレクタータイプのドローコードがついています。●整理の為に出品いたします。発売から時間は経過しておりますが比較的綺麗な状態になります。これからまだまだご利用頂けます。あくまで一度人の手に渡っております。ご理解のある方のご購入でお願い致します。これからの季節に最高です。この機会に是非。発送は畳んで行います。comesandgoeskhokikijimatakayukiyaecacomoliendsandmeansporterclassicauraleeanatomicarakalniceness