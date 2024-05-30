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サンディエゴ・パドレス (サイズ7 1/2 59.6) ニューエラ
商品番号 V44310218320
商品名

サンディエゴ・パドレス (サイズ7 1/2 59.6) ニューエラ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,096 円
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商品詳細

【商品説明】海外輸入品サンディエゴ・パドレスサイズ:71/259.6新品未使用品-コメント：商品は新品未使用ですが、海外輸送時の型崩れ等がある場合がございますご購入はご慎重にお願い致します。サイズにご注意ください。※配送はダンボールにて発送します。※キャップ２個ご購入の場合は750円値引きさせていただきます。#サンディエゴパドレス#ニューエラ#キャップ#ベースボールキャップ#MLB#野球カラー···ブラック
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